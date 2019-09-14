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Трамп и Нетаньяху обсудили заключение договора о совместной обороне между США и Израилем

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Трамп и Нетаньяху обсудили заключение договора о совместной обороне между США и Израилем

Вашингтон, 14 сентября. Президент США Дональд Трамп обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заключение договора о совместной обороне между двумя странами в рамках телефонного разговора.

Трамп сообщил в Twitter, что обсудил с премьер-министром Израиля возможность подписания договора о совместной обороне между Вашингтоном и Тель-Авивом. Глава Белого дома выразил надежду, что договор укрепит союз двух стран.

Кроме того, Трамп заявил, что с нетерпением ждет продолжения переговоров после выборов в Израиле и выразил надежду на скорую встречу с Нетаньяху на площадке ООН в сентябре.

Ранее в Сочи состоялись переговоры Нетаньяху с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе переговоров обсуждалось урегулирование в Сирии. Путин и Нетаньяху также условились продолжить диалог по военной линии.

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