НХЛ приняла решение о дисквалификации Кузнецова на три матча за употребление кокаина

Москва, 14 сентября. Национальная хоккейная лига (НХЛ) приняла решение о дисквалификации российского нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова за употребление кокаина. Об этом говорится в заявлении, которое опубликовала пресс-служба лиги.

Решение о трехматчевой дисквалификации было принято после встречи Кузнецова с комиссаром НХЛ Гэри Бетмэном. Форвард «Вашингтона» отметил, что обжаловать его не будет.

Ранее сообщалось, что российский форвард Евгений Кузнецов, выступающий за американский клуб «Вашингтон Кэпиталз», дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В крови двукратного чемпиона мира было найдено наркотическое вещество — кокаин.

В комментарии Федеральному агентству новостей двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Вячеслав Фетисов назвал неприятной новость про форварда Евгения Кузнецова, уличенного в употреблении запрещенных веществ.