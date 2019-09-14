Неизвестные нарисовали свастику в здания МВБ США

Вашингтон, 14 сентября. Неизвестные злоумышленники нарисовали свастику в здании министерства внутренней безопасности Соединенных Штатов.

Некоторые сотрудники ведомства получили электронное письмо от главного помощника заместителя министра Брайана Мерфи. В тексте сообщения указывалось, что на третьем этаже здания появилась нацистская символика. Мерфи заявил, что ее в самые кратчайшие сроки удалят.

В настоящее время сотрудники ведомства занимаются поиском лиц, ответственных за инцидент с нацистской символикой. Соответствующую информацию передает CNN.