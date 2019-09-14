«Ан-Нусра»* стреляет по жителям, пытающимся бежать из Идлиба в свободную часть Сирии

Террористы «Джебхат ан-Нусры»1 (деятельность запрещена в РФ) не выпускают мирное население из удерживаемых ими районов Идлибской зоны деэскалации. Так, для того чтобы помешать выходу людей на контролируемую правительством Сирии территорию, джихадисты открыли огонь по автомобильной колонне с гражданскими лицами, передает сирийский канал Al Ikhbariya. Подробнее об этом читайте в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

Жители подверглись обстрелу боевиков недалеко от освобожденного Сирийской арабской армией (САА) города Абу-Духур в восточной части провинции Идлиб. Сведения о возможных жертвах среди граждан в настоящий момент уточняются.

Ранее на окраине данного населенного пункта возобновил работу гуманитарный коридор, предназначенный для безопасного вывода населения из зоны оккупации террористических организаций. В настоящее время одноименный переход «Абу-Духур» полностью готов к приему гражданских лиц, желающих уйти из удерживаемых исламистами районов.

Однако террористы, дабы помешать этому, решили пойти на крайние меры — они, уже даже не скрывая своего реального отношения к жителям, нанесли по машинам с людьми прямые удары, рассчитывая запугать также всех остальных граждан, собравшихся последовать вслед за первой группой беженцев. Из-за этого через коридор у Абу-Духура пока никто так и не вышел, сообщили местные СМИ.

Между тем все больше вынужденных переселенцев сейчас возвращается в освобожденные официальным Дамаском регионы страны. Как рассказал нашему спецкорреспонденту в САР сириец, занимающийся перевозкой беженцев из Ливана, число возвращающихся граждан выросло на 80 процентов в последнее время.

Однако из Идлиба гражданам так просто не уйти, поскольку они фактически являются заложниками джихадистов, заметил ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов. Несмотря на обещания Анкары, «Ан-Нусра» все еще удерживает почти всю провинцию, а между тем боевики именно этой крайне радикальной группировки особенно жестоки к населению, добавил он в комментарии для ФАН.

«Боевики не просто препятствуют, но, более того, прямо стреляют по людям, которые хотят выйти из их анклава на северо-западе Сирии. Это происходит потому, что те договоренности, которые были достигнуты по зоне деэскалации с Турцией, не выполняются ею. Турки так и не обеспечили отвод сил радикалов-исламистов от линии разграничения сторон. Что касается режима прекращения огня, то его «Хайят Тахрир аш-Шам» и аффилированные бандформирования игнорируют систематически», — подчеркнул эксперт.

«Нусра» и ее сторонники раньше не раз проявляли особую жестокость по отношению к мирным жителям без видимых на то причин, однако теперь данное преступление носит конкретную стратегическую цель.

«Причина, по которой исламисты пытаются удержать граждан в зоне своей оккупации, — все та же. Террористы рассматривают население как «живой щит». Пока в Идлибе есть люди, ВКС РФ, правительственные войска и другие силы, участвующие в антитеррористической операции в САР, не смогут использовать все ресурсы для подавления «Ан-Нусры» и других вооруженных группировок, которые, в свою очередь, продолжают провокационные действия в регионе, несмотря на режим тишины», — пояснил востоковед.

Кроме того, гражданские лица играют ключевую роль в тех методах информационной войны, которые боевики и их иностранные хозяева постоянно используют против Дамаска и Москвы.

«Гуманитарный аспект активно используется в пропаганде радикалов и их покровителей. Если население будет выведено из Идлиба, как и предлагают Россия и Сирия, то исламисты вместе с «Белыми касками» больше не смогут делать фейки о якобы жертвах среди граждан в результате обстрелов САА и бомбардировок ВКС РФ. Такие вбросы террористы запускали уже неоднократно, после чего они мгновенно подхватывались западной прессой, прежде всего СМИ Соединенных Штатов. Запад, в свою очередь, на основе этих фейков оказывает политическое и экономическое давление на Дамаск. Поэтому это рабочая тактика боевиков — насильно удерживать население — и они, к сожалению, скорее всего, продолжат ее придерживаться», — заключил Борис Долгов.

1 Организация запрещена на территории РФ.