Отчего может уменьшиться пенсия — ПФР разъясняет. События дня. ФАН-ТВ

ПФР объяснил, почему пенсия может стать меньше Пенсионные выплаты могут изменяться — и в минусовую сторону. Пенсионный фонд России через СМИ проводит ликбез и разъясняет, в каких случаях размер ежемесячной выплаты может быть меньше обычного. Одним из ключевых факторов может стать переезд в другой город. В этом случае может часто меняться региональный коэффициент — важный элемент при расчете итоговой суммы. «Порезать» пенсию могут и за долги, например, за неоплаченную квартплату или штраф. При таком раскладе задолженность будет списываться постепенно, до полного погашения. Кроме того, если ошибка в расчетах происходит по вине ПФР и кому-то заплатили больше положенного, случайную надбавку тоже вычтут из следующих платежей. Но в любом случае удержания не могут превышать 20% установленной пенсии. Первое, что рекомендуют сделать в фонде, если сумма стала ниже, — обратиться в ПФР за разъяснениями.

Трамп заявил о ликвидации сына бен Ладена Сын бывшего террориста номер один Усамы бен Ладена был ликвидирован в результате американской спецоперации в Афганистане и Пакистане. Такое заявление сегодня сделал Дональд Трамп. Президент США отмечает, что Хамза бен Ладен отвечал за планирование и работу с разными террористическими группировками. Такая потеря, по мнению американского лидера, лишает «Аль-Каиду» важных лидерских качеств и символической связи с его отцом, подрывая важные оперативные действия группировки, говорится в заявлении. Добавлю, о смерти Хамзы стало известно в июле, но до сегодняшнего дня ни руководство, ни спецслужбы США не подтверждали и не отрицали своей причастности к ликвидации боевика.