Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Появилось видео пожара в жилом доме на юго-западе Москвы

41
0 Оставить комментарий

Появилось видео пожара в жилом доме на юго-западе Москвы

Москва, 14 сентября. Один человек погиб при пожаре в квартире многоэтажного дома по адресу Зюзинская улица, 6 на юго-западе Москвы. Корреспондент Федерального агентства новостей поделился видео с места событий.

По данным ФАН, жертвой происшествия стал один человек, мужчина находился в квартире на 12-м этаже, где произошло возгорание. Личность погибшего устанавливается. Кроме того, пострадали женщина и двое детей из квартиры этажом выше.

По данным столичного главка МЧС, пострадавших доставили в больницу. До прибытия пожарных из подъезда дома, где произошло возгорание, самостоятельно эвакуировались 30 жильцов. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров