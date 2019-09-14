Появилось видео пожара в жилом доме на юго-западе Москвы

Москва, 14 сентября. Один человек погиб при пожаре в квартире многоэтажного дома по адресу Зюзинская улица, 6 на юго-западе Москвы. Корреспондент Федерального агентства новостей поделился видео с места событий.

По данным ФАН, жертвой происшествия стал один человек, мужчина находился в квартире на 12-м этаже, где произошло возгорание. Личность погибшего устанавливается. Кроме того, пострадали женщина и двое детей из квартиры этажом выше.

По данным столичного главка МЧС, пострадавших доставили в больницу. До прибытия пожарных из подъезда дома, где произошло возгорание, самостоятельно эвакуировались 30 жильцов. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.