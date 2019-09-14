Bloomberg сообщило о возможном кредите МВФ для Украины на 5 млрд долларов

Вашингтон, 14 сентября. Международный валютный фонд (МВФ) рассматривает возможность предоставления Киеву очередного транша на 5 млрд долларов, об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, МВФ может предоставить Украине кредит по новой программе финансовой помощи, которая заменит программу stand-by. Кредит войдет в механизм расширенного финансирования МВФ.

МВФ представил первый транш Украине в 2014 году. Сумма кредита составляла 17,5 млрд долларов. Однако уже к концу действия программы стало понятно, что Киев не справляется с долговой нагрузкой и необходим новый транш. В прошлом году МВФ выделил Киеву еще 3,9 млрд долларов, однако средства поступают по мере исполнения Киевом программы. При этом эксперты констатировали, что ситуация в украинской экономике ухудшается из года в год: по их оценкам, до 2050 года страна потеряет более трети рабочей силы.

Ранее в Киев прибыла миссия МВФ. Целью переговоров, которые продлятся до 24 сентября, является заключение предварительного соглашения Staff Level Agreement.