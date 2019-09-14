В Петербурге наградили лучших бойцов студенческих отрядов. ФАН-ТВ

Председатель комитета по молодежной политике и взаимодействию с молодежными организациями Юлия Аблец рассказала, что правительство Петербурга поддерживает студотряды на протяжении многих лет:

«Ребята показывают, что все они разные, но при этом их что-то объединяет —вот эта летняя работа, межсезонная активность. Посмотрите на наших уважаемых ветеранов, прошло уже много лет, они уже давно не в студотрядах, но они до сих пор вместе реализуют социальные и бизнес-проекты. И все это — та самая идеология, культура студенческих отрядов».

Виктория Калугина уже боец со стажем, в студотряде трудится третий год. Этим летом работала вожатой.

«Как и все бойцы, я очень старалась. Надеюсь, они увидели во мне какую-то искорку, надеюсь, что именно в этом году я показала себя на все сто, показала, что во мне что-то есть, что я достойна быть бойцом именно своего отряда, которым очень горжусь», — поделилась Виктория Калугина, боец СПО «Кислород».

Боец СПО «Гидра» Егор Фоменко летом оказался на Ямале, в непростых условиях занимался строительством, признается, что работа в студотряде закаляет характер.

«Понимаете, когда вступаете в отряд, вы бросаете себе вызов, находитесь пару месяцев в тяжелейших условиях, вы взрослеете, развиваете в себе дисциплину и становитесь сильнее как физически, так и морально», — прокомментировал Егор Фоменко, боец СПО «Гидра».

В Северной столице насчитывается около 100 трудовых отрядов по 11 направлениям. Среди них строительные, педагогические, сельскохозяйственные, сервисные, медицинские, археологические, поисковые, транспортные. В них трудятся более 3000 человек.