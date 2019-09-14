Малышева отреагировала на экстренное прекращение лечения Заворотнюк

Москва, 14 сентября. Доктор медицинских наук, телеведущая Елена Малышева прокомментировала слухи об экстренном прекращении интенсивного лечения Анастасии Заворотнюк. Она обратила внимание, что ни семья актрисы, ни ее лечащие врачи официально об этом не сообщали.

Ранее ряд СМИ распространил информацию, что врачи приостановили интенсивное лечение Заворотнюк после того, как ее состояние ухудшилось. Медики продолжают пристально наблюдать за пациенткой.

Малышева подчеркнула, что сейчас вся информация о состоянии актрисы, появляющаяся в СМИ, не имеет никакого смысла, так как не является официальной.

«Я в курсе дела. Но это не Заворотнюк, это не ее муж, это не ее семья, это не ее лечащие врачи. Все остальное — спекуляции на разные темы. Для кого-то это жизнь и судьба. Реальные данные отсутствуют», — сказала Елена Малышева в комментарии изданию «ПолитПазл».

Ранее продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин подтвердил слухи о том, что врачи диагностировали у Заворотнюк последнюю стадию рака головного мозга. По информации прессы, состояние актрисы оценивается как тяжелое. В Москву Заворотнюк якобы доставили из польской клиники, где она проходила терапию.

Напомним, слухи о тяжелой болезни Анастасии Заворотнюк появились после того, как она перестала появляться на публике и отменила свое участие в спектакле. При этом официального подтверждения этой информации нет. Директор артистки Стас Христов 23 августа выступил с опровержением о госпитализации звезды.