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Украина рассмотрит компромиссы закону об особом статусе Донбасса

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Украина рассмотрит компромиссы закону об особом статусе Донбасса

Киев, 14 сентября. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что Киев рассматривает возможность продления закона об особом статусе Донбасса или принятия нового закона.

По словам Пристайко, депутатам Верховной рады предстоит внести изменения в закон об особом статусе Донбасса или принять новый. При этом парламентарии рассмотрят возможные компромиссы, на которые могут пойти стороны.

«Там очень много деталей: как далеко мы можем продвинуться в этом законе, какие компромиссы можно сделать с обеих сторон», — заявил Пристайко, выступая на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES).

Глава МИД Украины отметил, что Киев не будет вносить изменения в конституцию страны о предоставлении Донбассу особого статуса, этот вопрос будет рассматриваться в рамках реформы децентрализации.

Пристайко сослался на минские договоренности, в которых сказано о необходимости реформы децентрализации в стране. Глава МИД Украины обратился к властям Донецкой и Луганской Народных Республик, заявив, что «шанс их развития — это децентрализация».

Гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости и отделении. В ответ Киев начал так называемую антитеррористическую операцию против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке в рамках встреч контактной подгруппы. Однако Киев регулярно нарушает взятые на себя обязательства.

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