В Киеве оценили возможность предоставления амнистии участникам конфликта в Донбассе

Киев, 14 сентября. Украина не будет рассматривать возможность предоставления полной амнистии участникам конфликта в Донбассе в рамках переговоров о выполнении минских соглашений. Соответствующее заявление сделал глава МИД Украины Вадим Пристайко.

На форуме Ялтинская европейская стратегия» (YES), который прошел в Киеве, он напомнил, что в 2015 году был принят закон об амнистии, «который не предусматривал полную амнистию».

Пристайко обратил внимание на то, что украинская власть не намерена вносить изменения в конституцию страны касательно предоставления особого статуса Донбассу. По его словам, этот вопрос регулируется проходящей в стране реформой децентрализации.

«Как написано в минских договоренностях? Там написано, что будет проведена реформа украинского законодательства, в основе которой лежит децентрализация. Мы продолжаем путь конституционной реформы, и основой является децентрализация», — подчеркнул Пристайко, отметив, что Киев не будет вносить «в конституцию никаких особых и неособых статусов».

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. После госпереворота Донецкая и Луганская области отказались признавать новую власть в Киеве и объявили о своей независимости. После чего Украина ввела на территорию ДНР и ЛНР войска. Ополченцам удалось оттеснить ВСУ. Для урегулирования конфликта в стране были приняты минские договоренности, но Киев регулярно их нарушает.