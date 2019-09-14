ЦИК Туниса сообщил о крайне низкой явке на выборах президента за границей

Тунис, 14 сентября. Явка на выборах президента Туниса на зарубежных избирательных участках оказалась очень низкой. Об этом сообщил член Независимой избирательной комиссии Туниса Набиль аль-Азизи.

По его словам, число проголосовавших на выборах граждан, проживающих в арабских странах, составило 4023 человека. По словам члена ЦИК, это всего 11% от общего числа зарегистрированных избирателей.

«Выборы за границей были слабыми», — сказал Набиль аль-Азизи в комментарии телеканалу al-Mayadeen.

Он отметил, что в Италии проголосовать пришли всего 929 граждан Туниса — 1,6% избирателей. Во Франции, где проживает наибольшее число выходцев из Туниса, на избирательные участки пришли около шести тысяч человек. При этом общее число избирателей в этой стране составляет 200 тысяч. По данным канала, голосование за границей проходит в субботу и воскресенье.

Внеочередные президентские выборы в Тунисе назначены на 15 сентября. Изначально они должны были состояться в ноябре, однако их перенесли на более ранний срок из-за смерти главы республики Беджи Каида ас-Себси.

Напомним, в Тунисе после событий «арабской весны» в 2011 году начался кризис. Революция привела к краху национальной экономики, росту безработицы и преступности. Кроме того, Тунис неоднократно атаковали террористы. В результате нападений погибли десятки людей, в том числе иностранные туристы. С 2015 года в Тунисе действует режим чрезвычайного положения, который был введен после теракта в провинции Сус, унесшего жизни 40 человек.