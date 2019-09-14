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Пентагон сменил командующего операцией против ИГ в Сирии и Ираке

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Пентагон сменил командующего операцией против ИГ в Сирии и Ираке

Вашингтон, 14 сентября. Министерство обороны США назначило нового командующего операцией «Непоколебимая решимость», которая направлена на борьбу против «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ террористическая группировка) в Сирии и Ираке. Об этом сообщает штаб операции.

Пост командующего занял генерал-лейтенант Роберт Уайт, который сменил генерал-лейтенанта Пола Лакамеру.

Во время официальной церемонии назначения глава Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи поблагодарил бывшего командующего операции за хорошую службу. По его словам, Лакамера сумел добиться значительного прогресса в борьбе с террористами как в Сирии, так и в Ираке.

Роберт Уайт является генерал-майором ВВС США и бывшим летчиком-испытателем. В шестидесятых годах прошлого века он испытывал экспериментальный ракетоплан X-15 и принимал участие в разработке нескольких американских военных самолетов, которые сегодня стоят на вооружении американских войск.

Отметим, что присутствие американских сил в Сирии не является законным. Соединенные Штаты не получали для этого ни разрешения от официального Дамаска, ни от Совбеза ООН.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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