Центральный аппарат СК проконтролирует расследование уголовного дела о ДТП под Ярославлем

Москва, 14 сентября. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил поставить расследование уголовного дела о ДТП с пассажирским автобусом и грузовиком в Ярославской области на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России. Об этом проинформировала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Александр Бастрыкин убежден, что «обстоятельства этой аварии требуют самого пристального изучения», отмечается на официальном сайте СК РФ. По поручению председателя СК РФ должен быть проведен «всеобъемлющий спектр следственных мероприятий, направленных на выяснение всех причин и условий аварии, чтобы виновные лица не смогли уйти от ответственности и ответили по всей строгости закона за гибель и увечья людей».

В настоящее время следователи СУ СК России по Ярославской области продолжают работать на месте аварии. Ведется работа по выяснению всех обстоятельств ДТП.

«Следствие обращается ко всем автовладельцам с видеорегистраторами, находящимся на участке дороги в момент аварии, с просьбой предоставить кадры для детального изучения всех обстоятельств как во время, так и предшествующих трагедии», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при столкновении автобуса ПАЗ с грузовиком в районе поселка Заячий Холм Ярославской области возросло до 29 человек. Напомним, страшная авария произошла утром 14 сентября в Гаврилов-Ямском районе у деревни Заячий Холм — столкнулись грузовик и автобус ПАЗ. Жертвами аварии стали семь человек.