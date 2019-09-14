Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий субботы, 14 сентября.

Онколог Ростислав Павлов отверг вероятность связи рака мозга у актрисы Анастасии Заворотнюк с процедурой ЭКО. Онколог оценил вероятность связи рака у Заворотнюк с процедурой ЭКО.

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин написал, что музыканты молятся за Анастасию Заворотнюк. Разин подтвердил информацию о последней стадии рака мозга у Заворотнюк.

Бывший президент Туниса Зин аль-Абидин Бен Али, который был свергнут в ходе революции 2011, госпитализирован. Свергнутый президент Туниса Бен Али попал в больницу.

Серьезные пожары произошли на двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атаки беспилотных летательных аппаратов. Пожары вспыхнули на нефтяных заводах в Саудовской Аравии после атаки беспилотников.

Выбранные в МГД депутаты от КПРФ за счет так называемого «Умного голосования» Навального вынуждены выполнять политический заказ. Выбранные при помощи «Умного голосования» депутаты КПРФ выполняют заказ Навального.

Собчак на праздновании свадьбы с режиссером Константином Богомоловым исполнила танец в корсете и чулках. Собчак станцевала на свадьбе в корсете и чулках.

Нейрохирург оценил шансы Анастасии Заворотнюк, у которой начался отек мозга, на выздоровление. Врач рассказал о шансах Заворотнюк на выздоровление.

Пригожин прокомментировал сообщения о госпитализации Заворотнюк, у которой, по данным СМИ, диагностировали последнюю стадию рака мозга. Пригожин прокомментировал информацию о последней стадии рака мозга у Заворотнюк.

Эдвард Сноуден и Линдсей Миллс зарегистрировали брак в российском загсе два года назад. Сноуден рассказал о тайной свадьбе в России.

ИГ1 (запрещено в РФ) провело атаки на SDF в Ракке, ее окрестностях и у Аш-Шаддади. ВВС САР уничтожили фабрику дронов боевиков на западе Идлиба. Сирия новости 14 сентября 07.00: атаки ИГ на SDF в Ракке и Хасаке, фабрика БПЛА боевиков уничтожена в Идлибе.

1 Организация запрещена на территории РФ.