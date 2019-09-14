Беглов ограничил строительство социальных объектов тремя годами

Санкт-Петербург, 14 сентября. Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о переходе на трехлетний цикл возведения социальных объектов.

По словам градоначальника, весь период строительства, включая этап проектирования, не должен занимать больше трех лет, когда речь заходит о социальных объектах. В противном случае город теряет деньги, а петербуржцы вынуждены годами ждать обещанных школ, детсадов и больниц.

«Нельзя допускать ситуацию, когда проект ложится на полку. Мы теряем и деньги, и время, а объекта, который ждут жители, нет», — отметил Беглов.

Распоряжение ограничить время возведения социальных объектов градоначальник дал после посещения детской школы искусств на Туристской улице, которая строится с 2013 года. С тех пор успело смениться несколько подрядчиков, а сейчас объект доводит до ума компания «Монолитстрой», пишет портал «Невские новости».

Еще одним проблемным долгостроем стала школа на Ситцевой улице. Ее ремонтируют так долго, что за это время градостроительные нормы изменились, а проектная документация устарела. Чтобы такие ситуации впредь не возникали, было принято решение перейти на трехлетний цикл строительства.