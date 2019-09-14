Ученый-гидролог оценил план Украины построить водный путь из Балтийского в Черное море

Украина планирует соединить Балтийское и Черное моря водным путем, используя реки, а также построив систему каналов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, выступая на проходящем в Киеве форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES).

«Нам необходимо попробовать построить и соединить водным путем, например, Балтийское и Черное моря. Это абсолютно реально», — заявил Гончарук.

По словам премьера, для воплощения этого проекта Украине нужно наладить максимально хорошие отношения с Польшей и Белоруссией.

Идея строительства судоходного водного пути с условным индексом E40, который соединил бы Черное и Балтийское моря, существует около двух лет. Проект изначально рассматривался совместно Украиной, Белоруссией и Польшей, последняя наиболее заинтересована в его реализации, поскольку основные работы должны вестись на польской территории. Задача проекта — соединить Балтику с Черным морем единой для трех стран системой судоходных рек и каналов протяженностью более двух тысяч километров.

Маловероятным считает осуществление этого проекта ученый-гидролог, главный научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук, доктор технических наук Михаил Болгов.

«В Средние века, конечно, ладьи таскали по всей Европе, но эти времена прошли», — отметил Болгов в комментарии Федеральному агентству новостей.

Эксперт разъяснил, что таскать ладьи волоком в старину приходилось там, где не хватало глубины рек и каналов, но тогда речной водный путь был основным способом доставки товаров.

«Давно прошли времена, когда водный [речной] транспорт играл такую роль в экономике, что можно было вкладывать огромные средства в развитие соответствующей инфраструктуры, — продолжил ученый. — Это ведь не просто прорыть канал и землю выкопать, что само по себе уже дорого. Надо создать целую систему шлюзов, перекачивающих станций, чтобы обеспечить судоходные глубины и водообмен. Поэтому я эту идею считаю малореалистичной».

В качестве примера Михаил Болгов привел гораздо более подготовленную к созданию мощных инфраструктурных проектов Россию, где речной транспорт тем не менее перестал играть значительную роль в перевозках, уступив автотранспорту и железным дорогам.

Отметим, что предложение связать Балтику с Черным морем водным путем было не единственным ярким заявлением самого молодого за всю историю украинского премьера, который, к слову, по образованию правовед и имеет степень доктора философии в области права.

Выступая на форуме, Алексей Гончарук призвал «сделать Украину снова великой», так он перефразировал предвыборный лозунг президента США Дональда Трампа.

«Его [Трампа] выражение хочу немного перефразировать: Let's make Ukraine great again [Давайте сделаем Украину снова великой]!» — призвал Гончарук.

Отметим, что название форума («Ялтинская европейская стратегия»), на котором прозвучали все эти смелые заявления, само по себе вызывает вопросы. Ялта — это российский город, расположенный в Республике Крым — субъекте Российской Федерации, к Украине он никакого отношения не имеет.

Крым воссоединился с РФ в 2014 году по результатам референдума. Как подчеркивают в Москве, это произошло в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.