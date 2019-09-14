Сирия, 14 сентября. Более тысячи беженцев вернулись в САР из Ливана и Иордании за сутки. Курды задержали высокопоставленного полевого командира SDF**** в Дейр-эз-Зоре. «Нусра»*** препятствует выходу сирийцев из зоны «Большого Идлиба», сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Тахрир Аш-Шам»: препятствует выходу мирных жителей с оккупированных боевиками территорий Идлиба.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва в городе Аш-Шаддади в Хасаке.

«Файлак Аш-Шам» провела обыски в населенном пункте Дейр Баллут в Африне.

Курды: заявили о задержании четырех боевиков ИГ1 вблизи деревни Аль-Кашкия в Дейр-эз-Зоре; арестовали несколько человек в городе Рас Аль-Айн в Хасаке; посадили под домашний арест одного из высокопоставленных полевых командиров SDF в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

Помимо обстрелов со стороны «Демократических сил Сирии» (SDF) жители Африна также вынуждены сталкиваться с рейдами, проводимыми поддерживаемыми Турцией исламистами. По данным информационного агентства Al Nour, боевики протурецкого формирования «Файлак Аш-Шам» осуществили обыски в домах гражданских лиц в населенном пункте Дейр Баллут юго-западнее административного центра кантона. О числе задержанных не сообщается. Напомним, сирийцы, оставшиеся в родных районах после их оккупации силами вооруженной оппозиции, регулярно подвергаются притеснениями со стороны исламистов. Так, многие гражданские лица были вынуждены оставить свои дома за неимением возможности заплатить выкуп, который потребовали радикалы. Также в Африне возросло число похищений жителей.

Провинция Дейр-эз-Зор

Курдские СМИ заявили об аресте четырех боевиков, действовавших в составе так называемых спящих ячеек «Исламского государства», в Восточном Дейр-эз-Зоре. Новостной портал Al Nour сообщает о том, что арестованные джихадисты готовились к нападению на жителей деревни Аль-Кашкия. Оружие радикалов группировки было конфисковано.

Между тем наблюдается рост противоречий в рядах «Демократических сил Сирии» (SDF). Так, под домашний арест на базе у нефтяного месторождения Аль-Омар был помещен один из высокопоставленных полевых командиров формирования — Халил Аль-Вахша. Поводом для этого стали разногласия с руководством группировки. Напомним, накануне во время десантной операции спецназа SDF и сил коалиции США также был задержан военный лидер «демократической армии» по имени Ахмед Абу Хавла.

Провинция Даръа

Стало известно о том, что неизвестные боевики предприняли еще одну вылазку неподалеку от города Даиль к северу от административного центра провинции. Согласно сведениям Twitter-канала (MasarPressNet), на этот раз под ударом оказался пост полиции. Кроме того, поступает информация об атаке на здание местной администрации в населенном пункте Нава. Сведения о возможных пострадавших пока выясняются. Напомним, данные территории были зачищены от исламистов вооруженной оппозиции в ходе операции «Базальт», завершившейся в июле 2018 года. Однако в последнее время здесь активизировались налеты джихадистов, которые, как уверены военные эксперты, координируют свои действия с силами западной коалиции, базирующимися в районе «Ат-Танфа».

За прошедшие сутки на территорию Сирийской Арабской Республики (САР) из соседних Ливана и Иордании вернулись более тысячи беженцев. В соответствии с данными, опубликованными Facebook-каналом Минобороны РФ (mod.mil.rus), через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» на окраинах Дамаска и Хомса перешли 343 человека. Еще 1005 сирийцев перебрались через погранпереход «Насиб» на сирийско-иорданской границе.

Провинция Идлиб

Поступают сообщения о том, что исламисты террористической группировки «Джебхат Ан-Нусра»1*** препятствуют выходу сирийцев из зоны «Большого Идлиба», находящейся под контролем боевиков. По информации новостного портала Al-Ikhbariya гуманитарный коридор в районе Абу-Духура уже готов к приему беженцев. С целью помешать жителям покинуть оккупированные исламистами территории, отряды «Ан-Нусры» открыли огонь по автомобилям, на которых люди следовали в сторону контрольно-пропускного пункта.

Провинция Хасака

Военный источник в сети Twitter (EuphratesPost) сообщает о взрыве в городе Аш-Шаддади в южной части Хасаки. Сведения о возможных жертвах среди мирных жителей или бойцов «Демократических сил Сирии» (SDF), а также другие подробности инцидента пока уточняются. По предварительным данным, бомба была установлена боевиками подпольных групп «Исламского государства».

Между тем еще несколько человек были арестованы курдами у города Рас Аль-Айн в рамках насильственной вербовки. Таким образом, SDF и Отряды народной самообороны (YPG) до сих пор сохраняют присутствие здесь, несмотря на прошлые заявления о выводе своих бойцов в соответствии с условиями американо-турецкого соглашения о формировании «безопасной зоны» на границе с Турцией.

1 Организация запрещена на территории РФ.