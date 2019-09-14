Донбасс сегодня: силы ООС теряют позиции и бойцов, морпехи ВСУ убили мирного жителя

Донбасс, 14 сентября. Под обстрелами украинских силовиков горят и разрушаются дома в ДНР. Пожар уничтожил позиции украинских войск и привел к большим потерям. Морские пехотинцы до смерти забили жителя Донецкой области. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За минувшие сутки вооруженные формирования Украины совершили 26 обстрелов населенных пунктов республик. По данным представителей Луганска и Донецка в Совместном центре контроля и координации прекращения огня, под артиллерийский и минометный огонь попали 14 населенных пунктов — 4 в ЛНР и 10 в ДНР.

В Горловке обстрелами повреждены два жилых строения, в Коминтерново разрушен дом местного жителя, в Широкой Балке прямыми попаданиями повреждены пять домов. К счастью, погибших и раненых среди местного населения нет.

Пожар уничтожил передовые позиции ВСУ

По информации представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, 28-я механизированная бригада ВСУ, прибывшая на замену 24-й, не получила карт минных полей. При рытье новых окопов взорвалась задетая мина, которая вызвала возгорание сухой травы. Пожар охватил лесополосу и передовые позиции, в результате чего сдетонировал склад боеприпасов.

Пожар перекинулся на позиции 56-й мотопехотной бригады. Сгорели машина боевой пехоты, бронетранспортер, четыре пулемета, 10 автоматов, противотанковый комплекс ПТУР, гранатометы и военный пикап. Кроме того, уничтожено около четырех тонн боеприпасов. Три бойца ВСУ, задействованные в тушении пожара, погибли в огне, восемь находятся в больнице с ожогами, еще двух не могут найти.

Комиссия штаба оперативно-тактической группировки «Восток» расследовала происшествие и пришла к выводу, что пожар был спровоцирован командованием бригады с целью сокрытия пропавшего имущества, оружия и боеприпасов.

Морпехи ВСУ до смерти забили мужчину

В Волновахе и Благодатном Донецкой области Национальная гвардия Украины проводит спецоперацию по выявлению и подавлению протестных настроений среди местного населения, сообщил полковник Басурин и привел пример убийства жителя поселка Орловское украинскими военнослужащими. Бойцы 36-й бригады морской пехоты ВСУ, находясь в подпитии, ограбили и избили мужчину, который от полученных травм скончался.

Родственники погибшего обратились в полицию, однако результатов расследования так и нет. Басурин добавил, что только за август в правоохранительные органы поступило 30 жалоб от местного населения на неправомерные действия военнослужащих ВСУ.