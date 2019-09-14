Зеленский объяснил, почему не признает поражение в пари с мэром Днепра по мосту

Киев, 14 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его пари с мэром Днепра Борисом Филатовым по строительству моста продолжается.

Зеленский и Филатов ранее поспорили, что если мост через реку Днепр не будет отремонтирован до 14 сентября, то мэр города уйдет в отставку. В субботу президент приехал на место, где должен был определиться финал их пари. Работы на Новом мосту действительно были завершены.

Глава государства поздравил главу Днепра с завершением работ и даже выпил вместе с ним пива. Однако Зеленский отказался признать поражение: по его словам, пари еще продолжается. Как выяснилось, президент хочет проверить качество выполненных работ.

«По поводу пари, пари продолжается, — приводят слова Зеленского украинские СМИ. — Я выводы комиссии хочу получить».

Президент Украины попросил несколько опешившего Филатова передать материалы относительно ремонта моста. Документы Зеленский намерен направить на рассмотрение специальной комиссии.

Напомним, спор между президентом и мэром Днепра состоялся в июле этого года. Новый мост в городе является давно наболевшей темой. Ремонт объекта начался в марте 2017 года. По изначальному плану он должен был продлиться до декабря 2017 года, однако его ремонтировали до 14 сентября 2019 года.

Ранее фотомодель Ася Малкович пообещала публично раздеться, если Филатов выиграет спор у Зеленского.