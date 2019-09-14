Американские эксперты NI назвали российское оружие, способное покорить мир

Вашингтон, 14 сентября. Российские подводные торпеды «Шквал» обладают уникальными показателями скорости и могут перевернуть с ног на голову образ боевых действий в море, заявили американские эксперты National Interest.

Издание отмечает, что торпеды «Шквал» изобрели еще в советское время, однако известно о них стало лишь в середине 1990-х годов. Эксперты напомнили, что во времена холодной войны максимальная скорость надводных или подводных объектов составляла 50 узлов, в то время как «Шквал» разгонялся до 200 узлов (370 километров в час). Высокую скорость снаряда обеспечивал ракетный двигатель. При этом эксперты отмечают, что у США до сих пор нет подобных разработок.

Снизить сопротивление торпеды в воде удалось с помощью режима суперкавитации: вокруг снаряда образуется пар и снаряд движется в паровом пузыре. «Шквал» оснащен ядерной боеголовкой. Авторы отметили, что такая торпеда как «Шквал» способна «в одночасье покорить весь мир», сообщает «Газета.ру».

Торпеду изобрели еще в 60-х годах прошлого века для противодействия ракетным подлодкам НАТО. При этом первые версии «Шквала» были неуправляемыми. Однако в более современных версиях суперкавитация позволяет доставлять торпеду в область нахождения цели на высокой скорости, а затем снижать скорость для более точного попадания. Специалисты отметили, что у «Шквала» есть недостаток — торпеда очень шумная и обнаруживает корабль, запустивший ее, однако высокая скорость и ядерная боеголовка нейтрализуют этот недостаток. Авторы подытожили, что такая инновационная разработка способна кардинально изменить баланс сил в бою.