Опубликован топ-3 лучших бюджетных кроссоверов вторичного рынка

Москва, 14 сентября. Эксперты вторичного рынка определили топ-3 лучших бюджетных кроссоверов.

Эксперты подчеркнули, что на 500 тысяч рублей можно купить не только приличную новую легковушку, но и подержанный кроссовер. Некоторые из них при этом практически ничем не уступают автомобилям из салона и не разорят своего владельца.

Тройку лидеров замыкает Kia Sorento. Как пишет «Автоновости дня», модель отличается интересным внешним видом и надежными агрегатами внутри. При необходимости уложиться в бюджет до 450 тысяч рублей, скорее всего, следует рассчитывать на автомобили первого поколения, однако если повезет — есть шанс заполучить и вторую генерацию. Эксперты обращают внимание, что под капотом кроссовера можно встретить бензиновые моторы от 2,4 литра до 3,8 литра и 2,5-литровый турбодизель.

Второе место досталось французскому автомобилю Renault Duster. Внедорожник отлично себя зарекомендовал в российских условиях. Можно найти машину как с передним, так и полным приводами. Renault Duster работает на одном из двух доступных бензиновых моторах. Однако можно найти экземпляры с турбодизелем, который в сочетании с механической коробкой передач станет отличным выбором для приверженцев внедорожных приключений.

Лидером рейтинга стала японская модель Toyota RAV4. Автомобиль пользуется популярностью у россиян, поэтому цена него держится стабильно высокой. Обычно на вторичном рынке попадаются Toyota RAV4 с бензиновыми моторами на 2 литра (150 лошадиных сил) и 2,4 литра (160 лошадиных сил). По типу трансмиссии преобладают версии с полным приводом и МКПП.