Беглов обсудил строительство соцобъектов с жителями Приморского района Петербурга

Санкт-Петербург, 14 сентября. Избранный губернатор Петербурга Александр Беглов посетил Приморский район города. Он пообщался с местными жителями и обсудил с ними строительство здесь социальных объектов.

Беглов отметил, что Приморский район активно развивается, однако впереди предстоит еще много работы. Петербуржцы поблагодарили главу города за произведенное в районе благоустройство.

Глава города также обсудил с горожанами нехватку объектов социальной инфраструктуры в Приморском районе и планы по преодолению дисбаланса между темпами строительства жилых домов и объектов социальной инфраструктуры. Он подчеркнул, что в ликвидацию этого дисбаланса вкладываются большие финансовые средства.

В 2019 году в Приморском районе ввели в эксплуатацию к 1 сентября шесть детских садов и две школы. До конца года планируется, что работу начнут еще два детских сада.

«Я понимаю, что за один год проблему полностью решить невозможно, но мы планируем в ближайшие три года закрыть этот вопрос», — цитирует слова Александра Беглова издание «Невские новости».

Ранее стало известно, что Александр Беглов проинспектировал строительство школы искусств на улице Туристской в Приморском районе. По итогам проверки глава города сменил подрядчика, затянувшего строительство объекта. Выяснилось, что степень готовности школы оценивается в 43%, а ее строительство было начато еще в марте 2013 года.