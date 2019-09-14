Киев сократил подачу воды в 10 сел ЛНР

Луганск, 14 сентября. Киев сократил подачу воды в 10 населенных пунктов ЛНР из-за аварии. Об этом сообщили в пресс-службе государственного унитарного предприятия (ГУП) ЛНР «Лугансквода».

Петровская насосная станция и Западная фильтровальная станция являются единственными источниками водоснабжения ЛНР, которые остались на подконтрольной Киеву территории. В остальном водоснабжение Луганской Народной Республики обеспечивается автономно от Киева.

«По сообщению КП «Попаснянский районный водоканал», 14 сентября из-за резкого снижения давления в Петровском магистральном водоводе с 7.30 (время совпадает с московским. — Прим. ред.) аварийно остановлена Петровская насосная станция», — сообщили в пресс-службе ГУП «Лугансквода» в комментарии РИА Новости.

По предварительной информации, произошел прорыв водопровода на правом берегу реки Северный Донец вблизи линии соприкосновения в Донбассе. В предприятии «Лугансквода» уточнили, что специалисты начнут обследовать водопровод и восстанавливать его работу сразу же, как только состоится согласование с совместным центром по контролю и координации режима прекращения огня и Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ.

«Лугансквода» сообщило, что из-за аварии была прекращена подача воды в 10 сел Славяносербского района: Раевка, Лиман, Светлое, Шишково, Стукалова Балка, Металлист, Цветные Пески, Веселая Гора, Приветное и Обозное. Чтобы избежать серьезных перебоев с водоснабжением, специалисты предприятия начали подачу воды из городских источников. Отмечается, что при необходимости в селах будет организован подвоз воды.

Напомним, гражданская война на Украине началась после госпереворота в 2014 году. Донбасс не согласился с новыми властями страны, и в ответ на это ВСУ начали так называемую «АТО», позднее переименованную в «ООС», против ДНР и ЛНР. По информации ООН, жертвами военной операции стали более 13 тысяч человек.