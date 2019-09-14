Волкер верит в эффективность минских соглашений

Киев, 14 сентября. Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе содержат в себе все необходимое для прекращения войны. Об этом в субботу заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, выступая на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES). Таким образом политик подтвердил, что верит в эффективность минских договоренностей.

«Минские соглашения имеют все необходимые составляющие для того, чтобы минский процесс был успешным», — отметил он.

Гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. В 2015 году в Минске был принят комплекс мер по урегулированию конфликта, который должен был положить конец кровопролитию. В частности, минские соглашения предусматривают предоставление Донбассу особого статуса, полное прекращение огня и проведение на неподконтрольных территориях местных выборов. За полных четыре года украинская сторона не выполнила ни одного из перечисленных в документе пунктов.

Украинская сторона заявляет, что не будет выполнять политическую часть «Минска-2», пока в Донбассе продолжается стрельба. Учитывая, что обстрелы осуществляет сама же украинская армия, Киев фактически заморозил мирное урегулирование конфликта.

Отметим при этом, что президент Украины Владимир Зеленский намерен до конца месяца провести встречу «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция), чтобы обсудить все пункты «Минска-2» и «формулу Штайнмайера». Предшественник Зеленского Петр Порошенко наотрез отказывался затрагивать данные вопросы.