В Крыму отреагировали на идею вычеркнуть дружбу РФ и Украины из истории

Москва, 14 сентября. Намерение главы министерства образования и науки Украины Анны Новосад изменить школьную программу и переписать учебники, где говорится о дружбе Украины и России, вызывает недоумение, заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

Новосад ранее сообщила о намерении внести изменения в учебные материалы, где говорится, что «Россия — друг Украины». Министр заявила, что госпереворот 2014 года, который расколол страну и спровоцировал гражданскую войну в Донбассе, изменил политическое сознание общества, поэтому учителя должны внушать детям новую государственную идеологию.

«Мы как всегда, как обычно относимся к этому с недоумением. И надеемся на здравомыслие. Потому что украинский народ для нас — это братский народ, близкий духовно и ментально», — отметил депутат.

Шеремет, комментируя идею вычеркнуть дружбу РФ и Украины из истории, отметил, что большинство украинцев придерживаются совершенно иного мнения, чем Новосад. Парламентарий выразил надежду, что жители Украины выскажут свое мнение относительно таких заявлений чиновников.

Отметим, что изменения в учебники истории на Украине вносились и ранее. Минобразования этой страны вычеркнуло из учебников информацию о том, что лидер националистической «Украинской повстанческой армии» (запрещена в РФ) сотрудничал с нацистами.