Протестующие в Гонконге действуют по методичке Майдана, организуя атаки в городе на сограждан по этническому признаку, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) Игорь Петрашевич с места событий.

Несколько сотен радикальных активистов из числа протестующих против материкового Китая атаковали крупнейший торговый центр страны — Amoy Plaza в Гонконге. Демонстранты искали в нем политических оппонентов — тех, кто говорит или выглядит немного иначе, чем они, — после чего жестоко избивали своих жертв или даже пытали их лазерными указками, выжигая сетчатку глаз.

Заметим, туристы или работники с материка говорят на т. н. мандаринском наречии китайского языка, который отличается от кантонского китайского сильнее, чем украинский язык от русского. При этом китайцы Гонконга называют китайцев КНР презрительными кличками вроде «коммунистических собак», ровно так, как националисты Майдана обзывали своих сограждан «сепарами», «колорадами», а соседей — «москалями», «которых надо повесить».

Именно так, как украинские неонацисты, относятся и националисты Гонконга к своим материковым согражданам, отмечает корреспондент ФАН, отработавший несколько лет в Киеве после переворота и подметивший это сходство в процессе съемок беспорядков в Гонконге в этом сентябре.

Приводим описание ситуации от нашего корреспондента для наших читателей без купюр, чтобы вы понимали, как на самом деле выглядят протесты в Гонконге.

«В целом ситуация выглядела так: по городу прошел небольшой марш прокитайско настроенной общественности, они шли с китайскими флагами. Да, это был проправительственный марш, но эти люди имеют право на свое мнение, как и все остальные. Они были одеты в голубые футболки. Шли себе, никого не трогали, но тут прибежали малолетние кретины из числа протестующей оппозиции. На улицах эти мальчики оскорбляли их, называли коммунистическими собаками, другими обидными прозвищами. На присланном видео есть моменты, где они засовывают юани за решетку полицейской машины, пинают эти машины, вообще ведут себя безобразно. Полицию они, кстати, тоже обзывают коммунистическими собаками.

Потом они дошли до этой несчастной Amoy Plaza, а там встретились две группы политически враждебные, было несколько жестоких драк, били друг друга прямо насмерть, очень жестоко, снимать на видео не давали обе стороны конфликта. Как только новость прошла по соцсетям, все местные корреспонденты туда побежали, и я, разумеется, тоже. К моему приезду там было уже несколько машин полиции и проводились задержания. В основном задерживали хулиганов из числа протестующих, поскольку это они нападали, мирные, как пишут в CNN, протестующие. Зафиксировал, как мирные протестующие провожают полицию, кидают бутылки в машины полиции, юани и прочий мусор. А вот когда полиция уехала, мирные протестующие вернулись в торговый центр и стали искать спрятавшихся там прокитайских участников. Это было очень жестко. Толпа отморозков зашла в кафе и нашла-таки там одну бедную девушку с материка. Начали над ней издеваться. Светили лазерными указками прямо в лицо, стараясь попасть в глаза. Особенно меня бесил очкастый уродец, который даже на девушку — водителя такси пытался наехать. Ее толкали, пинали, не давали пройти, когда она проходила мимо меня, я услышал, как она тихо повторяла: «Help me, help me». Но ведь я не имею права вмешиваться в события, редакция строго-настрого запретила мне вмешиваться в ситуацию, хотя я очень хотел и имел возможность избить всех этих гонконгских националистов.

А дальше толпа только зверела. Они отобрали у бедной девушки рюкзак, пинали его ногами, рассыпали и растоптали содержимое, про оскорбления даже не говорю. Потом она побежала, а нацисты гнались за ней до самого метро, улюлюкали, унижали, оскорбляли, пинали ногами, плевали прямо в лицо.

Потом эти мирные демонстранты вернулись в торговый центр и торжественно, под камеры западных СМИ спели свой гимн протеста Glory Hong Kong, очень собой довольные. Но им хотелось еще крови, и затем на втором этаже торгового центра они нашли еще одного материкового китайца, мужчину средних лет в голубой рубашке, и начали его избивать. Причем активисты пытались закрыть обзор для прессы зонтиками, когда избивали и девушку, и мужчину. По счастью, среди очевидцев нашлись благоразумные граждане, которые прекратили этот треш, вызвали врачей и полицию. Потерпевшего потом на носилках унесли, потому что он не мог идти сам, ему сломали ноги. В общем, что хочу сказать: мы видим типаж «онижедети» во всей своей красе, как это было на Майдане, и все эти протестующие традиционно жалуются на зверства полиции, при этом сами готовы любого растерзать только за другой язык, другой взгляд или другое мнение».

Действительно, западные СМИ не сообщают правдивую информацию из Гонконга. Они даже сейчас, после атак оппозиции, пишут о зверствах китайской полиции, атаках титушек (их в западных СМИ называют боевиками «Триады»), но не пишут о том, что гонконгские неонацисты ненавидят материковый Китай и готовы в реальности убивать своих соседей.

Митинги протеста в Гонконге продолжаются с начала июня — поводом стало решение городских властей изменить местный закон об экстрадиции так, чтобы подозреваемых можно было выдавать по запросу в материковый Китай. Сначала акции были мирными, но впоследствии стали заканчиваться актами вандализма.