Интенсивное лечение Заворотнюк остановили из-за ухудшения ее состояния

Москва, 14 сентября. Врачи приостановили интенсивное лечение актрисы Анастасии Заворотнюк после ухудшения ее состояния. Пациентка остается в больнице под пристальным наблюдением.

Как сообщает Telegram-канал Mash, Заворотнюк некоторое время лежала в польской больнице, откуда ее выписали, поскольку дальнейшее лечение было противопоказано.

Принять пациентку согласилась одна из московских клиник, которая приступила к специализированной терапии, однако состояние актрисы начало ухудшаться, и лечение было решено приостановить, пишет Ura.ru.

Ранее сообщалось, что у Заворотнюк диагностирована глиобластома — одна из самых опасных и агрессивных опухолей головного мозга. По словам врачей, опухоль сильно разрослась, поэтому оперировать ее нельзя. Единственным способом помочь пациентке является химиотерапия, лучевая терапия и комбинированная терапия. Однако даже это не способно победить глиобластому окончательно, а лишь поможет выиграть время.

Накануне Заворотнюк ввели в медикаментозный сон, чтобы стабилизировать ее состояние, после чего появилась информация о том, что артистку парализовало.

Отметим, что последнее время СМИ сообщали о том, что у Заворотнюк может быть рак. На это указывала неожиданная отмена всех спектаклей с участием актрисы, а также отсутствие новых фотографий в ее Instagram. Тем не менее представители артистки уверенно опровергали любые слухи об онкологическом заболевании. И лишь недавно продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин подтвердил страшный диагноз.