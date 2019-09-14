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Экс-глава Минздрава ДРК задержан за растрату выделенных на борьбу с Эболой денег

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Экс-глава Минздрава ДРК задержан за растрату выделенных на борьбу с Эболой денег

Браззавиль, 14 сентября. Полиция задержала бывшего министра здравоохранения Демократической Республики Конго Оли Илунгу Каленгу. Экс-чиновник взят под стражу по делу о растрате бюджетных средств, выделенных на борьбу с эпидемией Эбола.

Как передает издание Actualite со ссылкой на полицию, Каленга планировал покинуть территорию страны, чтобы скрыться от правосудия. В связи с этим сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего главу Минздрава ДРК.

Сообщается, что летом 2019 года Каленга ушел в отставку, так как был не согласен с политикой властей страны в сфере борьбы с лихорадкой Эбола. После этого ему запретили покидать территорию государства. 

В августе правительство Руанды закрыло границу с Демократической Республикой Конго из-за вспышки вируса Эбола. Как сообщил глава МИД Руанды Оливье Ндухунгире, это решение было принято после того, как подтвердился второй за месяц случай смерти от Эболы в городе Гома.

По информации представительства ВОЗ в ДРК, за последние 13 месяцев лихорадка унесла жизни более двух тысяч человек. Последняя вспышка Эболы в ДРК началась в конце июля 2018 года. В июле 2019 года ВОЗ квалифицировала заболеваемость в стране как чрезвычайную ситуацию международного масштаба.

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Источник: Actualite
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