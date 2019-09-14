Шойгу подвел промежуточные итоги операции РФ в Сирии на «Армии России – 2019»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в своей речи на фестивале «Армия России – 2019» сообщил, что за все время российской кампании в Сирии наши военные врачи провели свыше 37 тысяч хирургических операций. О других ключевых промежуточных итогах кампании РФ в САР — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Глава военного ведомства назвал деятельность российских врачей в арабской республике «самоотверженным трудом», заметив, однако, что «он, к сожалению, не стал полностью мирным и безопасным». Так, Шойгу еще раз почтил память девушек-военных, которые погибли в Алеппо во время оказания медпомощи местным жителям.

Кроме того, министр обороны в целом отметил, что ситуация в Сирии стабилизировалась во многом благодаря именно россиянам — офицерам, солдатам, рядовым, летчикам, морякам, врачам. Именно с приходом вооруженных сил РФ в САР обстановка кардинальным образом изменилась, и террористы «Исламского государства»1 (запрещено в РФ), уже подошедшие к Дамаску, были вынуждены повернуть назад.

Также Сергей Шойгу отметил важность работы сотрудников Российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии и контролю за перемещением беженцев. Он подчеркнул, что на данный момент в арабскую республику ежедневно возвращаются уже больше 1000 вынужденных переселенцев.

Ранее корреспондент ФАН встретился на сирийско-ливанской границе с местным жителем, занимающимся перевозом беженцев назад в их родные дома на территории САР. Он тоже сказал о значительном увеличении числа возвращающихся в страну людей. По его данным, поток за последнее время возрос примерно на 80%.

Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин уверенно согласился, что во всем этом действительно есть большая заслуга РФ и ее граждан. Об этом он сказал в интервью корреспонденту ФАН.

«Конечно, нет никаких сомнений в том, что Сирия сохранилась благодаря помощи в первую очередь России — ВКС, медиков, военнослужащих, сил специальных операций. Все их усилия сыграли решающую роль в том, чтобы арабская республика не рассыпалась, чтобы в ней путем террористических атак не сменилась законная власть. Вся деятельность наших граждан с 30 сентября 2015 года способствовала тому, что страна в результате все же осталась собой, а не так, как Ливия, которая по итогу вторжения боевиков и иностранных сил была полностью растоптана и перестала существовать в прежнем виде», — обратил внимание наш собеседник.

Он добавил, что на данный момент, когда угроза террористического переворота позади, можно действительно говорить о завершении военной фазы сирийского конфликта. В отдельных районах страны еще остаются очаги сопротивления, однако основные усилия уже могут быть направлены на политическое урегулирование и экономическое восстановление.

«Об этом недавно заявил и наш министр иностранных дел Сергей Лавров — что война в САР уже закончилась, а остались лишь небольшие анклавы боевиков. Сегодня, действительно, больше размышлений и разговоров по поводу того, как окончательно перевести конфликт исключительно в политическую плоскость, а также — как расширить процессы в рамках возрождения социальной инфраструктуры в стране, экономики и обеспечить возвращение всех беженцев», — указал эксперт.

Однако помимо россиян всему этому заметно поспособствовали, конечно, и сами сирийцы, продемонстрировавшие храбрость, упорство и любовь к родине в эти страшные годы. Тем не менее многое все еще только предстоит.

«Сирийский народ должен сделать еще много героических усилий, чтобы жизнь вошла в прежнее русло, а все в стране вернулось на прежний уровень, что и до войны, и даже выше. Сделано много и самое главное, но пока не все. Поэтому в этих условиях важно продолжать идти в том направлении, которое задала Россия и которого строго придерживаются легитимные власти республики. Еще надо решить проблему Идлиба, но параллельно стараться только больше развивать все восстановительные процессы», — подытожил Андрей Кошкин.

1 Организация запрещена на территории РФ.