Около 100 беженцев эвакуированы в Италию из-за конфликта в Ливии

Москва, 14 сентября. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) эвакуировало 98 беженцев из Ливии в Италию из-за продолжающегося конфликта в Триполи.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев провело третью в текущем году гуманитарную эвакуацию беженцев в Италию. 12 сентября в Италию отправились 98 ливийцев из незащищенных категорий населения. ООН приняла решение, что их нахождение на родине небезопасно на фоне продолжающегося конфликта в Триполи.

Напомним, начало внутреннего кризиса в Ливии было положено в 2011 году после свержения и убийства главы страны Муаммара Каддафи. На данный момент в стране действует двоевластие. На востоке государства органом власти является избранный народом парламент. Запад Ливии находится под контролем Правительства национального согласия (ПНС), которое базируется в Триполи и активно сотрудничает с террористами. ПНС руководит Файез Саррадж.

На стороне Сарраджа в Ливии сражаются боевики запрещенных в России террористических организаций «Исламское государство»1 и «Аль-Каида»1. Как считают СМИ, Правительство национального согласия Ливии превращает страну в новый оплот ИГИЛ1.

1 Организация запрещена на территории РФ.