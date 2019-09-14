Появилось видео эвакуации ТЦ «Жемчужная плаза» в Петербурге

Санкт-Петербург, 14 сентября. Торговый центр «Жемчужная плаза» на Петергофском шоссе эвакуировали в субботу. Очевидцы поделились с Федеральным агентством новостей видео с места событий.

Эвакуация торгового комплекса на Петергофском шоссе, 51А в Красносельском районе Санкт-Петербурга началась около 16.00. Представители ТЦ сообщили, что эвакуация проходит по техническим причинам.

В субботу в ТЦ открылись палатки съемочной группы программы «Я стесняюсь своего тела». Перед эвакуацией там проходил кастинг на участие в съемках.