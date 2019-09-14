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Автоэксперт назвал лучшее время для перехода на зимнюю резину

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Автоэксперт назвал лучшее время для перехода на зимнюю резину

Москва, 14 сентября. Известный автоэксперт Игорь Моржаретто посоветовал российским автомобилистам перейти на зимние шины при первых же заморозках.

Если днем столбик термометра колеблется в районе 5-10 градусов, а ночью опускается до нуля, то это уже повод «переобуться». В средней полосе России такая погода обычно устанавливается в октябре, а в более северных районах чуть раньше. Необходимо иметь в виду, что при первых морозах в автомастерских сразу же вырастут очереди, поэтому не стоит откладывать этот вопрос в долгий ящик.

При наличии определенных навыков поменять шины можно и самостоятельно. Для этого лучше иметь второй комплект резины на дисках или штамповках. Однако и в этом случае не лишним будет заглянуть в автосервис, чтобы отбалансировать покрышки.

«Если на летней резине едете на работу — это катастрофа. Большинство людей не имеют опыта контраварийной подготовки и не знают, что делать в опасной ситуации. Доехать на летней резине можно только до шиномонтажа, или ждите, когда снег растает», — пояснил Моржаретто порталу iReactor.

Эксперт добавил, что если уж пришлось выбираться из гаража на летней резине, то скорость должна быть не больше 10 км в час.

Ранее эксперты назвали пять главных и наиболее распространенных ошибок при выборе покрышек, а также способы их избежать. Специалисты рекомендовали автомобилистам обращать внимание на вес шин, размер, рисунок протектора, дату производства и место их покупки.

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Источник: iReactor
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