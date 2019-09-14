Хирург-онколог рассказал о прогнозе при диагнозе Анастасии Заворотнюк

Анастасию Заворотнюк, которая, по данным СМИ, находится в реанимации в связи с резким ухудшением состояния на фоне онкологического заболевания, частично парализовало. У нее диагностирован парез правой части тела, сообщает со ссылкой на собственные источники Telegram-канал Mash.

Ранее Федеральное агентство новостей писало, что актрисе диагностировано то же заболевание, что в свое время Жанне Фриске: сообщается, что у Заворотнюк около года назад была обнаружена глиобластома — агрессивная злокачественная опухоль мозга.

По информации СМИ, актриса проходила лечение в польской клинике, но положительного эффекта достигнуто не было. В реанимацию одной из московских клиник она попала с отеком мозга. Речь может идти об операции, но пойдут ли на это столичные нейрохирурги, пока неизвестно. Состояние Заворотнюк, которая введена в медикаментозную кому, может этого не позволить — слишком велик риск.

Ранее о том, что у Анастасии Заворотнюк последняя стадия рака головного мозга, написал в Instagram продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин.

В интервью «Комсомольской правде» продюсер сообщил, что, по его мнению, причиной онкологического заболевания актрисы могло стать ее давнее увлечение модными методиками омоложения стволовыми клетками, а также стресс из-за долгов по ипотеке.

Каковы прогнозы у пациента, которому диагностирована глиобластома, ФАН кратко объяснил известный хирург-онколог, экс-директор Российского онкологического научного центра им. Н. Н. Блохина Михаил Давыдов.

«Это тяжелейшая болезнь, радикальная операция при ней вообще невозможна. Существует лекарственное и радиационное лечение, которое в какой-то мере дает удлинение жизни. Но об излечении (при подобном диагнозе) говорить нет оснований», — отметил профессор Давыдов.

Ранее директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов опроверг информацию о госпитализации актрисы. По его словам, лично он с артисткой не разговаривал, но она прислала ему SMS-сообщение, в котором назвала слухи о своей госпитализации бредом и попросила от нее «отстать».

По данным СМИ, у Заворотнюк было обнаружено онкологическое заболевание во время беременности, на которую актриса решилась в 47 лет, когда в третий раз вышла замуж, ее избранником стал фигурист Петр Чернышев. От предыдущего брака у нее двое взрослых детей.