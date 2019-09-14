Трамп сообщил о ликвидации сына Усамы бен Ладена

Вашингтон, 14 сентября. Президент США Дональд Трамп сообщил, что сын Усамы бен Ладена Хамза был убит в результате операции США.

«Хамза бен Ладен, высокопоставленный член «Аль-Каиды»1 (организация запрещена в РФ) и сын Усамы бен Ладена, был убит в ходе антитеррористической операции США в регионе Афганистана и Пакистана», — говорится в сообщении пресс-службы президента США.

В Белом доме отметили, что ликвидация террориста не только лишила «Аль-Каиду» лидера и символической связи с его отцом — Усамой бен Ладеном, но и подорвала важные оперативные действия организации. В Вашингтоне сообщили, что Хамза бен Ладен отвечал за взаимную работу с другими террористическими группировками.

В июле текущего года американские СМИ сообщили, что Белый дом получил разведданные о смерти потомка главаря запрещенной в РФ группировки «Аль-Каида» Усамы бен Ладена, убитого в 2011 году. При этом тогда не уточнялось, сыграли ли США какую-либо роль в смерти Хамзы бен Ладена.

1 Организация запрещена на территории РФ.