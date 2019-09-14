В РПЦ рассказали, как исправить ситуацию с предоставлением автокефалии Украине

Москва, 14 сентября. Ситуация с предоставлением автокефалии так называемой Православной церкви Украины может быть со временем урегулирована. Об этом заявил председатель Отдела внешних церковных связей, митрополит Волоколамский Иларион.

В эфире телеканала «Россия-24» он заявил, что этому способствует прекращение вмешательства украинской власти во внутренние дела церкви в стране. Митрополит Иларион напомнил, что «грубое вмешательство государственной власти в церковные дела» имело место быть при бывшем президенте Украины Петре Порошенко. По его словам, церковный раскол может быть «уврачеван каноническим путем».

«Ошибка, которую допустил Варфоломей, когда группе раскольников даровал томос об автокефалии, может быть исправлена, но на это понадобится время», — подчеркнул митрополит Иларион.

Напомним, бывший президент Украины Петр Порошенко стал инициатором создания «новой церкви» в стране. Каноническая православная церковь и поместные церкви отказались от участия в «объединительном соборе» ввиду незаконности этого мероприятия. Томос, который выдал Константинополь, не предусматривает полной независимости церкви, поэтому в РПЦ такую «автокефалию» не признают и называют «пустышкой».

В конце июня текущего года сообщалось, что поместный собор Филарета отказался от томоса и восстановил Украинскую Православную Церковь Киевского Патриархата.