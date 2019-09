Нурмагомедов сделал пожертвование в благотворительный фонд Порье

Москва, 14 сентября. Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сделал пожертвование в благотворительный фонд своего соперника американца Дастина Порье.

Бой между Нурмагомедовым и Порье состоялся в Абу-Даби 7 сентября. В третьем раунде российский боец победил американского спортсмена удушающим приемом. После боя соперники обменялись футболками. Нурмагомедов рассказал, что продаст футболку Порье, а вырученные средства переведет в благотворительный фонд американца.

Накануне фонд Порье подтвердил, что Нурмагомедов сделал пожертвование, назвав российского спортсмена «человеком слова». На странице фонда в Twitter была опубликована запись с благодарностью Нурмагомедову. Фонд Порье собирает средства на обеспечение чистой питьевой водой школьников в Африке.

Thank you @TeamKhabib for your generous donation to The Good Fight and for being a man of your word. Your contribution is going to help so many people!#champion pic.twitter.com/TUA0CVVoW8