Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Спорт

Нурмагомедов сделал пожертвование в благотворительный фонд Порье

45
0 Оставить комментарий

Нурмагомедов сделал пожертвование в благотворительный фонд Порье

Москва, 14 сентября. Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сделал пожертвование в благотворительный фонд своего соперника американца Дастина Порье.

Бой между Нурмагомедовым и Порье состоялся в Абу-Даби 7 сентября. В третьем раунде российский боец победил американского спортсмена удушающим приемом. После боя соперники обменялись футболками. Нурмагомедов рассказал, что продаст футболку Порье, а вырученные средства переведет в благотворительный фонд американца.

Накануне фонд Порье подтвердил, что Нурмагомедов сделал пожертвование, назвав российского спортсмена «человеком слова». На странице фонда в Twitter была опубликована запись с благодарностью Нурмагомедову. Фонд Порье собирает средства на обеспечение чистой питьевой водой школьников в Африке.

Ранее с действующим чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и его отцом Абдулманапом встретился президент РФ Владимир Путин. Глава государства поздравил обоих с блестящей победой спортсмена и оценил его классический удушающий прием. Хабиб в ответ пошутил, что на этот раз его оппонент был не только сильным, но и способным проявить уважение. Таким образом боец намекнул на его бой с ирландцем Конором Макгрегором, который вел себя вызывающе и оскорблял семью противника. 

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров