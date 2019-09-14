Киев, 14 сентября. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, выступая на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES), призвал «сделать Украину снова великой».

Таким образом он перенял главный политический лозунг президента США Дональда Трампа «Сделаем Америку вновь великой» и перефразировал его.

«Его выражение я хочу немного перефразировать. Let’s make Ukraine great again («Сделаем Украину снова великой». — Прим. ФАН)», — отметил Гончарук.

Глава правительства также заявил, что следующий год будет годом больших реформ. Украинские власти намерены начать продавать землю, провести перепись населения, а также принять меры по разрешению демографического кризиса.

Напомним, что фраза Make America Great Again («Сделаем Америку снова великой») является предвыборным слоганом Трампа, хотя и не была придумана им самим. Впервые данный слоган использовал президент Рональд Рейган во время кампании 1980 года, а после него эту фразу взял на вооружение Билл Клинтон во время выборов в 1992 году.

Баллотируясь в президенты, Трамп обещал усилить американскую экономику, снизить налоги и отстоять интересы среднего класса. В результате президент США распорядился увеличить пошлины на товары из Китая и ЕС, спровоцировав так называемые «торговые войны». Он также озадачился вопросом вывода из Китая производственных мощностей крупнейших американских компаний, которые перенесли заводы в КНР из-за низких налогов.