Военную технику ВСУ обнаружили вблизи жилых домов в Донбассе

Луганск, 14 сентября. Народная милиция ЛНР обнаружила технику ВСУ в подконтрольных Киеву жилых районах у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщил представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

По его словам, киевские силовики продолжают размещать военную технику вблизи домов и объектов гражданской инфраструктуры, чем подвергают опасности мирное население. Филипоненко уточнил, что разведка ЛНР обнаружила запрещенное минскими договоренностями вооружение 14 бригады ВСУ. Речь идет о двух буксируемых гаубицах Д-30, расположенных на территории жилого дома в Тошковке, самоходной гаубице «Гвоздика» в Гречишкино, а также двух БМП в районе Новозвановки и Светлодарска.

«Наблюдатели миссии (СММ) ОБСЕ фиксируют в своих отчетах отсутствие в местах отвода вооружения (ВСУ. — Прим. ред.), запрещенного минскими соглашениями», — цитирует слова Ивана Филипоненко РИА Новости.

Представитель Народной милиции ЛНР рассказал, что представители СММ ОБСЕ 12 сентября обнаружили отсутствие 40 самоходных гаубиц 2С3 «Акация», 2С1 «Гвоздика», а также буксируемых гаубиц Д-30 в местах отвода техники и вооружения в подконтрольных Киеву районах Донбасса.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала инфографику по нарушениям в Донбассе, основанную на данных из докладов СММ ОБСЕ за период с 31 июля по 18 августа 2019 года. Наблюдатели ОБСЕ выявили, что за это время в ситуациях, когда можно было определить стрелявшую сторону, киевские силовики нарушили режим прекращения огня 1360 раз, республики Донбасса — 527 раз. В докладах также говорится о 333 случаях отсутствия боевой техники ВСУ в местах, предназначенных для хранения. У ДНР и ЛНР таких случаев 145.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донбасс не согласился с новым руководством страны, которое пришло к власти после госпереворота в Киеве. В ответ на это украинская армия начала так называемую «антитеррористическую операцию», позже переименованную в «Операцию объединенных сил» против ДНР и ЛНР. По информации ООН, жертвами военного конфликта стали более 13 тысяч человек. ВСУ продолжают обстрелы территорий республик Донбасса, несмотря на ряд заключенных соглашений о перемирии.