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Число пострадавших в ДТП под Ярославлем возросло до 29 человек

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Число пострадавших в ДТП под Ярославлем возросло до 29 человек

Ярославль, 14 сентября. Число пострадавших при столкновении автобуса ПАЗ с грузовиком в районе поселка Заячий Холм Ярославской области возросло до 29 человек. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.

По предварительным данным, пассажирский автобус не был оборудован ремнями безопасности. В общей сложности, в салоне транспортного средства находились 35 человек. Об этом пишет ТАСС.

«В результате ДТП семь человек погибли и 29 пострадали», — отмечается в сообщении. 

По словам директора клинической больницы скорой медицинской помощи имени Соловьева Натальи Даниленко, двое пострадавших находятся в реанимации, их прооперировали.

Ранее сообщалось, что уголовное дело после смертельного ДТП возбудили в Ярославской области. Напомним, серьезное ДТП произошло 14 сентября в Гаврилов-Ямском районе у деревни Заячий Холм: столкнулись грузовик и автобус ПАЗ. Смертельные травмы получили семь человек. По последней информации, оба водителя погибли.

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