Боевики «Ан-Нусры» не выпускают мирных жителей из Идлиба

Дамаск, 14 сентября. Боевики запрещенной в РФ террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 не выпускают мирных жителей из подконтрольных им районов сирийской провинции Идлиб. По информации СМИ, террористы обстреляли автомобиль с людьми.

Как передает телеканал Ikhbariya, гуманитарный коридор «Абу-Духур» в районе одноименного поселения готов к приему людей, вышедших с подконтрольных боевикам территорий.

«Поступает информация о том, что боевики «Джебхат ан-Нусры» не позволяют нескольким автомобилям вывезти население из Идлиба, они обстреляли эти автомобили», — сообщает телеканал.

По информации СМИ, пока через коридор «Абу-Духур» никто из мирных жителей не выходил из Идлиба.

Ранее сообщалось, что более 1,3 тысячи беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки. В 413 населенных пунктах Сирии, наименее пострадавших от военных действий, развернуты пункты приема и размещения беженцев на 1 502 650 мест.

Напомним, 31 августа правительственные войска САР в одностороннем порядке остановили боевые действия в зоне деэскалации Идлиб.

1 Организация запрещена на территории РФ.