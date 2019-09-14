Медведев посетит торжества в Сербии по случаю 75-летия освобождения Белграда

Белград, 14 сентября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетит торжественные мероприятия в Сербии, приуроченные к 75-летию освобождения Белграда. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Отмечается, что в рамках переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем и главой правительства Сербии Аной Брнабич планируется обсудить весь комплекс торгово-экономических и культурно-гуманитарных отношений Москвы и Белграда.

«Дмитрий Медведев примет также участие в торжествах по случаю 75-летия освобождения Белграда», — говорится в сообщении, передает РИА Новости.

В пресс-службе кабмина добавили, что по итогам переговоров в Белграде планируется подписание двусторонних документов.

Ранее сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич пригласил в Белград министра обороны РФ Сергея Шойгу и попросил его оценить уровень развития вооруженных сил балканской республики.

На встрече с послом РФ Александром Боцан-Харченко сербский лидер назвал большой честью приглашение в Москву на торжественные мероприятия по случаю празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он добавил, что Белград гордится близкими отношениями с Москвой.