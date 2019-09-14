В Киеве хотят исправить школьные учебники, в которых Россия называется другом

Киев, 14 сентября. Украинские власти могут внести изменения в школьную программу и исправить все учебники, в которых утверждается, что Москва является союзником Киева. Такую инициативу озвучила министр образования Украины Анна Новосад, выступая на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES).

По ее словам, госпереворот 2014 года, который расколол страну и спровоцировал гражданскую войну в Донбассе, изменил политическое сознание общества, поэтому учителя должны внушать детям новую государственную идеологию.

«Это необходимо отображать и в программах наших школ, в учебниках, в том, как преподают учителя. Я не могу сказать, что это очень просто, уже пять лет прошло после этих событий, и во многих учебниках до этого времени пишется, что Россия – друг Украины», — отметила Новосад.

Впрочем, министр добавила, что перед тем как править учебники, необходимо прийти к конкретному общественному соглашению в вопросе интерпретации тех или иных исторических событий, сообщает «Газета.ру».

Отметим, что украинские власти уже корректировали школьные учебники в угоду сиюминутной политической повестке. Так, например, на фоне общего курса Киева на героизацию украинских националистов было принято решение убрать любые упоминания о сотрудничестве одного из лидеров УПА1 (запрещенная в РФ организация) Романа Шухевича с фашистской Германией. Кроме того, правкам регулярно подвергаются описания событий новейшей истории — Евромайдан, война в Донбассе и потеря Крыма.

1 Организация запрещена на территории РФ.