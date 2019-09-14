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Синод принял в состав РПЦ главу «Русского экзархата» в Европе

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Синод принял в состав РПЦ главу «Русского экзархата» в Европе

Москва, 14 сентября. Священный Синод принял в состав РПЦ Иоанна (Реннето), возглавляющего «Русский экзархат» в Европе. Об этом говорится на официальном сайте Русской православной церкви.

Ранее глава «Русского экзархата» сам обратился к патриарху Кириллу с просьбой принять его в ряды РПЦ. Так же он сообщил о стремлении большинства клириков и приходов присоединиться к Русской православной церкви. Вхождение в юрисдикцию РПЦ позволит «Русскому экзархату» сохранить существование.

Просьба Иоанна была удовлетворена. Его приняли в юрисдикцию Московского Патриархата с титулом «Дубнинский». Также к РПЦ присоединились пожелавшие того клирики и приходы, находящиеся под руководством Иоанна.

Напомним, в 2018 году Константинополь принял решение распустить «Русский экзархат» в Европе и аннулировал патриарший томос от 1999 года. Тогда многие священники и прихожане выступили против роспуска экзархата и подчинения Константинополю. Обсуждалась возможность возвращения в юрисдикцию РПЦ.

Изначально в состав экзархата вошли приходы, которые сформировали российские беженцы времен Гражданской войны. В 1920-е года эти общины носили название «Западноевропейская епархия», а их центр располагался в Париже. Тогда они находились в юрисдикции Русской церкви под управлением митрополита Евлогия.

В 1930 году в связи с тяжелым положением церкви в СССР Евлогий принял решение временно прервать отношения с РПЦ. Тогда же он обратился к Константинополю с просьбой о переходе под его юрисдикцию.

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Источник: Сайт РПЦ
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