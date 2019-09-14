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Уголовное дело после ДТП с семью погибшими возбудили в Ярославской области

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Уголовное дело после ДТП с семью погибшими возбудили в Ярославской области

Ярославль, 14 сентября. Уголовное дело после смертельного ДТП возбудили в Ярославской области. Об этом проинформировали в УМВД по региону.

Напомним, страшная авария произошла 14 сентября в 11.00 по московскому времени в Гаврилов-Ямском районе у деревни Заячий Холм: столкнулись грузовик и автобус ПАЗ. Смертельные травмы получили семь человек, еще 19 пострадали. По последней информации, оба водителя погибли.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Об этом пишет РИА Новости.

В настоящее время правоохранители проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося ДТП.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали в результате столкновения Audi Q7 и тягача с полуприцепом Volvo под Петербургом. ДТП произошло в Гатчинском районе Северной столицы.

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