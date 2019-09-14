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Борющуюся с последней стадией рака Заворотнюк частично парализовало

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Борющуюся с последней стадией рака Заворотнюк частично парализовало

Москва, 14 сентября. Актрису Анастасию Заворотнюк частично парализовало. Звезда находится в реанимации.

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин подтвердил слухи о том, что у Заворотнюк диагностирована последняя стадия рака головного мозга. О болезни артистки он сообщил в соцсетях.

Однако на этом печальные новости о здоровье актрисы не закончились. Как сообщают источники, звезда находится в реанимации в Москве. Состояние артистки оценивается как тяжелое. В столицу Заворотнюк якобы вернулась после лечения четвертой стадии рака головного мозга в Польше. Там женщина прошла химию и лучевую терапию, однако они не дали положительной динамики.

«Врачи диагностировали парез правой части тела на фоне тяжелой болезни,  — пишет Telegram-канал Mash, — поражена правая рука».

Борющуюся с последней стадией рака Заворотнюк частично парализовало

По некоторым данным, нейрохирурги рассматривают возможность операции, однако признают, что на данный момент «любое вмешательство может быть опасно».

Слухи о проблемах звезды сериала «Моя прекрасная няня» появились 13 сентября. Как пишут СМИ, у женщины был диагностирован рак, после чего у Заворотнюк начался отек мозга, и опухоль дала метастазы. Официального подтверждения этой информации нет.

Директор артистки Стас Христов выступил с опровержением о госпитализации звезды. По его словам, Заворотнюк сама расскажет о том, что с ней произошло, в эфире одного из федеральных телеканалов.

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