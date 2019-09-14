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Беглов выдвинет Матвиенко сенатором от Петербурга

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Беглов выдвинет Матвиенко сенатором от Петербурга

Санкт-Петербург, 14 сентября. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выдвинет сенатором от Северной столицы Валентину Матвиенко. Соответствующее заявление глава города сделал во время объезда Приморского района Петербурга.

«Мы приняли решение, что Валентина Ивановна Матвиенко будет продолжать свою работу»,  — цитирует слова Александра Беглова издание «Невские новости».

Ранее Валентина Матвиенко сообщила, что сама не будет выдвигать свою кандидатуру на пост спикера Совета Федерации. Она добавила, что может занять его вновь только в том случае, если сенаторы сочтут это необходимым. В соответствии с регламентом верхней палаты парламента РФ, необходимо переизбрание спикера Совфеда в том случае, если в регионе председателя Совета Федерации проходят губернаторские выборы.

В единый день голосования в Санкт-Петербурге прошли выборы главы города и муниципальных депутатов. Победу на губернаторских выборах одержал Александр Беглов, набравший 64,43% голосов избирателей.

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Источник: Невские новости
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