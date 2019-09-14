Когда российскому пенсионеру могут урезать пенсию, и как этого избежать

Как пенсионеру не оказаться в ситуации, когда ему значительно урезают пенсию, рассказали в Пенсионном фонде России (ПРФ). Как пишет «Российская газета» со ссылкой на представителя ПФР, это может произойти по нескольким причинам, о которых стоит знать, чтобы не попасть в подобную ситуацию.

В каких случаях могут урезать страховую пенсию

По закону о страховых пенсиях сокращения выплат могут быть произведены в следующих случаях:

— на основании исполнительных документов; — на основании решений ответственных за пенсионное обеспечение органов о взыскании ранее полученной пенсионером переплаты; — на основании судебного решения о взыскании вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера.

Дело в том, что по закону пенсия относится к доходам, поэтому она может быть источником любых предусмотренных законодательством взысканий. Как объяснили в ПФР, речь идет, например, о такой ситуации: пенсионер злостно не платит квартплату или просрочил уплату какого-либо штрафа, и дело о взыскании перешло судебным приставам. Приставы на основании соответствующего решения списывают из пенсии задолженность до ее полного погашения.

Служба судебных приставов обязана уведомить пенсионера о предстоящем списании, но на деле это происходит не всегда.

Какую часть пенсии могут списывать ежемесячно

При удержании из пенсии пенсионеру должны оставить 50% причитающейся ему суммы. Но бывает, что удерживают и до 70% пенсии, допустим, при взыскании задолженности по алиментам на несовершеннолетних детей, при погашении судебных взысканий за различные преступления.

Иногда деньги пенсионера удерживает сам ПФР. Это происходит, если ранее пенсионеру по каким-то причинам выплатили «лишние» деньги. Удержания за ранее произведенную переплату не должны превышать 20% установленной пенсии.

Откуда берутся переплаты, которые потом вычитают из пенсии

Подлежащие возмещению переплаты возникают, если, по мнению ПФР, человек утрачивает право на пенсию, но своевременно не информирует об этом пенсионные органы. Например, трудоспособный получатель пенсии по потере кормильца завершает обучение. Тем самым, по правилам ПФР, он теряет право на пенсию. О завершении обучения получатель пенсии должен сам своевременно уведомить ПФР.

Как и когда нужно сообщать о возможной переплате

Сообщать об обстоятельствах, потенциально влияющих на размер пенсии или на право ее получения, нужно не позднее следующего рабочего дня после наступления этих обстоятельств.

Сообщить об этом можно письменным заявлением в свободной форме, которое подается в любой территориальный орган ПФР, вне зависимости от места регистрации или проживания подающего заявление.

Также можно отправить заявление по почте либо через личный кабинет на сайте ПФР.

Если человек вовремя не уведомил органы ПФР, и переплата все-таки была произведена, гражданину нужно самостоятельно обратиться в пенсионные органы с заявлением о добровольном возмещении «лишних» денег. В противном случае такие вопросы решаются в судебном порядке.

Досудебное решение территориального органа ПФР о взыскании переплат пенсионер может обжаловать в вышестоящем пенсионном органе или в суде.

Переезд бьет по кошельку

Пенсия может уменьшиться, причем навсегда, при официальном переезде пенсионера в другой населенный пункт с более низким региональным коэффициентом, который учитывается при расчете выплат. Избежать этого можно, если при переезде удается сохранить регистрацию в населенном пункте, где платили больше (особенно это актуально для лиц, имеющих московскую прописку, так как в Москве минимальную пенсию недавно подняли до 19 тысяч рублей в месяц).

Как узнать, почему сократили пенсию

Такую информацию можно получить в любом отделении ПФР вне зависимости от места жительства или регистрации.