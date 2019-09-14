Врач объяснил, почему Заворотнюк не проводят операцию

Москва, 14 сентября. Специалист по онкологическим заболеваниям из Центра радиохирургии НИИ им. Н. В. Склифосовского Вячеслав Рак прокомментировал состояние актрисы Анастасии Заворотнюк, которая накануне была введена в состояние медикаментозной комы.

Согласно предварительной информации, у звезды сериала «Моя прекрасная няня» была диагностирована глиобластома — одна из самых опасных и агрессивных опухолей головного мозга, которая уже стала причиной смерти певицы Жанны Фриске и оперного певца Дмитрия Хворостовского.

По словам нейрохирурга, главная проблема лечения глиобластомы заключается в том, что эта опухоль способна прорастать сквозь здоровые ткани, в результате чего она всегда на 2-3 см больше, чем показывают приборы. Если опухоль разрослась до такой степени, что врачам пришлось вводить Заворотнюк в кому, то операцию провести уже нельзя.

Единственный способ помочь пациентке в такой ситуации — это химиотерапия, лучевая терапия и комбинированная терапия. И даже в этом случае глиобластому нельзя победить окончательно, можно лишь выиграть несколько лет жизни.

«К сожалению, победить эту опухоль практически невозможно, и пятилетняя выживаемость составляет считанные проценты. Заболевание неизлечимое и является одним из самых злокачественных поражений головного мозга», — пояснил врач KP.ru.

Специалист не стал ни подтверждать, ни опровергать предположение о том, что развитие онкологического заболевания у Заворотнюк было спровоцировано омоложением стволовыми клетками. Сотрудник Центра радиохирургии НИИ им. Н. В. Склифосовского подчеркнул, что пока нет никаких научных исследований, которые бы установили четкую связь между стволовыми клетками и глиобластомой, однако теоретически подобные методы омоложения действительно могут способствовать развитию новообразований в организме.

Отметим, что последнее время СМИ сообщали о том, что у Заворотнюк может быть рак. На это указывала неожиданная отмена всех спектаклей с участием актрисы, а также отсутствие новых фотографий в ее Instagram. Тем не менее представители артистки уверенно опровергали любые слухи об онкологическом заболевании. И лишь недавно продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин подтвердил KP.ru страшный диагноз Заворотнюк. Накануне врачи ввели женщину в состояние медикаментозной комы.