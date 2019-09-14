Киркоров поддержал Заворотнюк на фоне сообщений о последней стадии рака мозга

Москва, 14 сентября. Король российской эстрады Филипп Киркоров поддержал актрису Анастасию Заворотнюк, у которой, как сообщили некоторые СМИ, диагностировали последнюю стадию рака мозга. Соответствующую фотографию он разместил в своем профиле в Instagram.

«Настя, держись!» — написал Киркоров под совместной с Заворотнюк фотографией.

Напомним, ранее стали появляться сообщения в СМИ, что Заворотнюк была госпитализирована в одну из московских больниц. У нее диагностировали последнюю стадию рака мозга, актрису ввели в медикаментозную кому. Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин подтвердил, что у Заворотнюк действительно последняя стадия рака головного мозга. Он отметил, что вся его группа молится за Анастасию Заворотнюк. Позже продюсер заявил, что состояние актрисы в настоящее время оценивается как очень тяжелое. Сейчас к ней пускают только супруга.

Разин уверен, что негативное влияние на здоровье Завортнюк оказали стволовые клетки, которые она, вероятно, использовала для омоложения. По словам продюсера, актриса интересовалась этой методикой еще 15 лет назад. Также Разин заявил, что причиной болезни Заворотнюк мог стать стресс от многолетней истории с долгами по ипотеке.